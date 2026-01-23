Comtech Telecommunications Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren angefallen
Am 23.01.2023 wurden Comtech Telecommunications-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investierten, hätten nun 6,964 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (5,80 USD), wäre die Investition nun 40,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,61 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 166,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
