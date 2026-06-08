NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Consumer Portfolio Services-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Consumer Portfolio Services-Papier an diesem Tag 4,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 250,000 Anteilen. Die gehaltenen Consumer Portfolio Services-Anteile wären am 05.06.2026 2 357,50 USD wert, da der Schlussstand 9,43 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 135,75 Prozent.

Consumer Portfolio Services war somit zuletzt am Markt 205,10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at