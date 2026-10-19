Consumer Portfolio Services Aktie

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WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Profitabler Consumer Portfolio Services-Einstieg? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment verdienen können.

Am 19.10.2021 wurden Consumer Portfolio Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investierten, hätten nun 1 597,444 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 9,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 616,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,17 Prozent vermehrt.

Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 200,41 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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