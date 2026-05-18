NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie Anlegern gebracht.

Consumer Portfolio Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,85 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,994 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.05.2026 1 117,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,75 Prozent vermehrt.

Consumer Portfolio Services war somit zuletzt am Markt 214,89 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at