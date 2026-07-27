Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Rentabler Consumer Portfolio Services-Einstieg?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren eingefahren
Am 27.07.2021 wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,90 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 040,816 Consumer Portfolio Services-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 285,71 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Anteils am 24.07.2026 auf 9,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +92,86 Prozent.
Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 204,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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