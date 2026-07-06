NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Consumer Portfolio Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 652,520 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 9,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 517,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 155,17 Prozent erhöht.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at