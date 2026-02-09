NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Consumer Portfolio Services-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Consumer Portfolio Services-Aktie an diesem Tag bei 4,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 325,581 Consumer Portfolio Services-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 813,95 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 06.02.2026 auf 8,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +108,14 Prozent.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at