Consumer Portfolio Services Aktie

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

Performance unter der Lupe 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Consumer Portfolio Services-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Consumer Portfolio Services-Aktie an diesem Tag bei 4,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 325,581 Consumer Portfolio Services-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 813,95 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 06.02.2026 auf 8,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +108,14 Prozent.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.

Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.

