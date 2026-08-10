NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Consumer Portfolio Services-Papier letztlich bei 8,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 124,688 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 9,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 182,04 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 182,04 USD, was einer positiven Performance von 18,20 Prozent entspricht.

Consumer Portfolio Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 205,58 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at