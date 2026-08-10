Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Performance
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Consumer Portfolio Services-Papier letztlich bei 8,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 124,688 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 9,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 182,04 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 182,04 USD, was einer positiven Performance von 18,20 Prozent entspricht.
Consumer Portfolio Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 205,58 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
|
10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,95
|-1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.