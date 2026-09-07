NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Consumer Portfolio Services-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Consumer Portfolio Services-Anteile bei 7,74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investierten, hätten nun 1 291,990 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 144,70 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 04.09.2026 auf 9,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,45 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 202,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at