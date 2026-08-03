NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,15 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,096 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Consumer Portfolio Services-Papiers auf 9,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,58 USD wert. Mit einer Performance von +124,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 202,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at