Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr verloren
Das Consumer Portfolio Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,532 Consumer Portfolio Services-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (8,37 USD), wäre die Investition nun 71,42 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 71,42 USD entspricht einer negativen Performance von 28,58 Prozent.
Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 185,19 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
