02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Consumer Portfolio Services-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,580 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Aktie auf 8,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 747,19 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,28 Prozent.
Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 190,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
