Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Anlage
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Diesen Tag beendete die Consumer Portfolio Services-Aktie bei 12,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,285 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.06.2026 80,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,74 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 19,30 Prozent gleich.
Consumer Portfolio Services war somit zuletzt am Markt 210,88 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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