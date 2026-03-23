NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Consumer Portfolio Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Consumer Portfolio Services-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 121,076 Consumer Portfolio Services-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 7,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 822,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,77 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 172,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at