Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Lukrative Consumer Portfolio Services-Anlage?
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr bedeutet
Consumer Portfolio Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Consumer Portfolio Services-Papier 9,73 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,277 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,17 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 10.07.2026 auf 9,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,83 Prozent verringert.
Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 201,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26