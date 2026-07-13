Consumer Portfolio Services Aktie

Consumer Portfolio Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Lukrative Consumer Portfolio Services-Anlage? 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Consumer Portfolio Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Consumer Portfolio Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Consumer Portfolio Services-Papier 9,73 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,277 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,17 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 10.07.2026 auf 9,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,83 Prozent verringert.

Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 201,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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