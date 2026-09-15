Corcept Therapeutics Aktie

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WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Profitable Corcept Therapeutics-Anlage? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Corcept Therapeutics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 69,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,438 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 111,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,79 Prozent.

Insgesamt war Corcept Therapeutics zuletzt 12,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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