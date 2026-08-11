Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Corcept Therapeutics-Investment 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Corcept Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 5,82 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 171,821 Corcept Therapeutics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (114,23 USD), wäre das Investment nun 19 627,15 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 19 627,15 USD entspricht einer Performance von +1 862,71 Prozent.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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