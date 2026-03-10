NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,831 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.03.2026 164,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,99 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 164,20 USD, was einer positiven Performance von 64,20 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 3,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at