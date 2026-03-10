Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Lohnendes Corcept Therapeutics-Investment?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,831 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.03.2026 164,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,99 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 164,20 USD, was einer positiven Performance von 64,20 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 3,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
|
10.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
25.02.26
|Aufschläge in New York: Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: Corcept Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)