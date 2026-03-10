Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Corcept Therapeutics-Investment? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,831 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.03.2026 164,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,99 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 164,20 USD, was einer positiven Performance von 64,20 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 3,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.

mehr Nachrichten