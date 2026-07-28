NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag 25,35 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 394,477 Corcept Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Anteile wären am 27.07.2026 35 944,77 USD wert, da der Schlussstand 91,12 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +259,45 Prozent.

Corcept Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at