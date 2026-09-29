Corcept Therapeutics Aktie

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WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Profitabler Corcept Therapeutics-Einstieg? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 19,93 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 501,756 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 28.09.2026 58 018,06 USD wert, da der Schlussstand 115,63 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 480,18 Prozent vermehrt.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 12,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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