Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Corcept Therapeutics-Performance 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien verdienen können.

Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 25,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,895 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 32,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 251,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,17 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 3,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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