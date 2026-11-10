NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Corcept Therapeutics-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,49 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 132,468 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 938,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,62 Prozent abgenommen.

Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 7,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at