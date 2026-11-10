Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Corcept Therapeutics-Performance
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,49 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 132,468 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 938,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,62 Prozent abgenommen.
Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 7,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Corcept Therapeutics Inc.
|65,52
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.