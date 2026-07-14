NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 5,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,779 Corcept Therapeutics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 85,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,28 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 341,28 Prozent gestiegen.

Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at