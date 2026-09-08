Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Lukrativer Corcept Therapeutics-Einstieg?
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08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 08.09.2016 wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,70 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 1 754,386 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 111,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195 824,56 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 858,25 Prozent.
Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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