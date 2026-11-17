Anleger, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2023 wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 25,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 3,860 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 267,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 167,16 Prozent.

Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 7,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at