NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Corcept Therapeutics-Anteile an diesem Tag 74,28 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,346 Corcept Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 22.06.2026 107,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,71 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,31 Prozent angewachsen.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 8,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at