Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Rentable Corcept Therapeutics-Investition?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 70,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,261 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 1 305,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,59 Prozent angezogen.
Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 9,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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