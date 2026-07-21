NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Corcept Therapeutics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 70,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,261 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 1 305,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,59 Prozent angezogen.

Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 9,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at