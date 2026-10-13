NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Corcept Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,980 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 121,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 694,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 13,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at