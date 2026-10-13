Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Investmentbeispiel
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,980 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 121,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 694,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 13,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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