Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Investmentbeispiel
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 331,002 Corcept Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 23.03.2026 78 391,61 USD wert, da der Schlussstand 33,63 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 683,92 Prozent vermehrt.
Corcept Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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