NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.11.2016 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 126,743 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 80,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 197,72 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 919,77 Prozent gleich.

Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 8,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at