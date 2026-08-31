Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Rentabler Costco Wholesale-Einstieg? 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.08.2023 wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 549,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,821 Costco Wholesale-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1 721,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 945,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 72,13 Prozent gestiegen.

Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 419,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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