Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Rentabler Costco Wholesale-Einstieg?
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.08.2023 wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 549,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,821 Costco Wholesale-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1 721,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 945,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 72,13 Prozent gestiegen.
Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 419,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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