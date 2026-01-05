NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Costco Wholesale-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Costco Wholesale-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie betrug an diesem Tag 159,93 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,625 Costco Wholesale-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 854,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 534,30 USD wert. Das entspricht einem Plus von 434,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale bezifferte sich zuletzt auf 379,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at