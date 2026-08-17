Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Frühes Investment
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren eingebracht
Am 17.08.2016 wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 167,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 59,538 Costco Wholesale-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (961,10 USD), wäre die Investition nun 57 221,96 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 57 221,96 USD entspricht einer Performance von +472,22 Prozent.
Der Costco Wholesale-Wert an der Börse wurde auf 426,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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