Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Costco Wholesale-Performance im Blick
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 372,72 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,268 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.12.2025 234,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 873,35 USD belief. Mit einer Performance von +134,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Costco Wholesale eine Börsenbewertung in Höhe von 387,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:03
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
26.12.25
|Anleger in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite am Freitagmittag unentschlossen (finanzen.at)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels ohne Schwung (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)