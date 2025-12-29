Costco Wholesale Aktie

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

Costco Wholesale-Performance im Blick 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Costco Wholesale-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 372,72 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,268 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.12.2025 234,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 873,35 USD belief. Mit einer Performance von +134,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Costco Wholesale eine Börsenbewertung in Höhe von 387,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

