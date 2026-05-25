Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Langfristige Investition
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Costco Wholesale-Anteile an diesem Tag 144,54 USD wert. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,185 Costco Wholesale-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 71 138,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 028,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 611,39 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 456,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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