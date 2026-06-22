NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Costco Wholesale-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 158,12 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,632 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 951,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 601,73 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 501,73 Prozent.

Am Markt war Costco Wholesale jüngst 421,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at