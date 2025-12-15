Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Costco Wholesale-Anteile letztlich bei 989,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 884,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,60 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 393,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Costco Wholesale Corp. 748,80 -0,64% Costco Wholesale Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen