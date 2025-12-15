Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Performance im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Costco Wholesale-Anteile letztlich bei 989,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 884,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,60 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 393,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|748,80
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.