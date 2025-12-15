NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Costco Wholesale-Anteile letztlich bei 989,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 884,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,60 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 393,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

