Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Langfristige Investition 01.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Verlust hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Costco Wholesale-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 1 040,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,096 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 91,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 956,32 USD belief. Mit einer Performance von -8,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Costco Wholesale war somit zuletzt am Markt 422,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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