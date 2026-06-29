NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 985,14 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,015 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 952,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 966,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 3,31 Prozent gesunken.

Costco Wholesale erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 422,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at