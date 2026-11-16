NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Covenant Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Covenant Transport-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 9,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 043,297 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie auf 32,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 021,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 240,22 Prozent vermehrt.

Covenant Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 826,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at