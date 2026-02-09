Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Covenant Transport-Anlage? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.02.2016 wurde das Covenant Transport-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,94 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 91,449 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Covenant Transport-Anteile wären am 06.02.2026 2 662,09 USD wert, da der Schlussstand 29,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 166,21 Prozent erhöht.

Covenant Transport wurde am Markt mit 733,12 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Covenant Transport Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Covenant Transport Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Covenant Transport Inc. 28,37 -2,54% Covenant Transport Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen