NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.02.2016 wurde das Covenant Transport-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,94 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 91,449 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Covenant Transport-Anteile wären am 06.02.2026 2 662,09 USD wert, da der Schlussstand 29,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 166,21 Prozent erhöht.

Covenant Transport wurde am Markt mit 733,12 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at