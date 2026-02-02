NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Covenant Transport-Einstiegs gewesen.

Am 02.02.2021 wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,422 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 24,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 305,59 USD wert. Damit wäre die Investition 205,59 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Covenant Transport bezifferte sich zuletzt auf 614,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at