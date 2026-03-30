Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Langfristige Performance
|
30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Covenant Transport-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers betrug an diesem Tag 10,18 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 982,318 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers auf 26,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 110,02 USD wert. Damit wäre die Investition 161,10 Prozent mehr wert.
Am Markt war Covenant Transport jüngst 663,93 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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