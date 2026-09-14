Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Profitables Covenant Transport-Investment?
|
14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Covenant Transport-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 882,223 Covenant Transport-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 31 433,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,63 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 214,34 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Covenant Transport bezifferte sich zuletzt auf 901,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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