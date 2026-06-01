NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Covenant Transport-Aktie gebracht.

Das Covenant Transport-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,10 USD. Bei einem Covenant Transport-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 901,307 Covenant Transport-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (39,70 USD), wäre das Investment nun 35 781,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 257,82 Prozent gesteigert.

Covenant Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 994,66 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at