Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Covenant Transport-Anlage unter der Lupe 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Covenant Transport-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Covenant Transport-Anteile an diesem Tag 18,16 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 550,661 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers auf 30,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 789,65 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 789,65 USD entspricht einer Performance von +67,90 Prozent.

Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 765,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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