NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Covenant Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Covenant Transport-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Covenant Transport-Anteile an diesem Tag 15,56 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Covenant Transport-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,429 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers auf 31,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +105,40 Prozent.

Covenant Transport war somit zuletzt am Markt 808,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at