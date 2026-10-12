Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Rentabler Covenant Transport-Einstieg?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Covenant Transport-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Covenant Transport-Anteile an diesem Tag 15,56 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Covenant Transport-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,429 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers auf 31,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +105,40 Prozent.
Covenant Transport war somit zuletzt am Markt 808,51 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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