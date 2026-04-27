Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Profitable Covenant Transport-Investition?
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingefahren
Das Covenant Transport-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 10,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,363 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,01 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 24.04.2026 auf 34,07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 219,01 Prozent angewachsen.
Der Covenant Transport-Wert an der Börse wurde auf 855,38 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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