NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingefahren

Das Covenant Transport-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 10,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,363 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,01 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 24.04.2026 auf 34,07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 219,01 Prozent angewachsen.

Der Covenant Transport-Wert an der Börse wurde auf 855,38 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at