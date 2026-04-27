Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Profitable Covenant Transport-Investition? 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Covenant Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Covenant Transport-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 10,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,363 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,01 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 24.04.2026 auf 34,07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 219,01 Prozent angewachsen.

Der Covenant Transport-Wert an der Börse wurde auf 855,38 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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