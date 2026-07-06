Covenant Transport Aktie

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WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Covenant Transport-Investition im Blick 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Covenant Transport-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Covenant Transport-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Covenant Transport-Aktie letztlich bei 25,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38,865 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 707,73 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 02.07.2026 auf 43,94 USD belief. Mit einer Performance von +70,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 1,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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