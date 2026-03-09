Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Covenant Transport-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 955,110 Covenant Transport-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 26,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 128,94 USD wert. Mit einer Performance von +151,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 660,50 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Covenant Transport Inc.
|26,69
|1,44%
